Andrea Zelletta | la confessione al GfVip | violato il regolamento

(Di giovedì 10 dicembre 2020) . All’interno della casa più spiata della televisione, l’ex tronista di Uomini e donne ha svelato qualcosa che in molti non si aspettavano sul suo conto. Uno dei concorrenti certamente più agguerriti e decisi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di averL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : ANDREA ZELLETTA NERISSIMO STASERA MINIMO 4 CLIP SFOGO SUL SITO MEDIASET #GFVIP - about_fab : RT @isorrisidiem: Andrea: “Per Tommaso hanno sempre fatto vedere solo cose sul rapporto con Francesco e mai clip su quello con Stefania che… - saudadearya : anche dopo tutto quello che è successo oggi, ricordatevi di NON votare andrea zelletta ?? #GFVIP - giuIsz : RT @isorrisidiem: Andrea: “Per Tommaso hanno sempre fatto vedere solo cose sul rapporto con Francesco e mai clip su quello con Stefania che… - Marysmile92 : RT @isorrisidiem: Andrea: “Per Tommaso hanno sempre fatto vedere solo cose sul rapporto con Francesco e mai clip su quello con Stefania che… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha fatto un'inedita confessione su Andrea Zelletta in merito ad un suo provocante scatto apparso in rete.L'ex tronista svela perchè ha rischiato di essere cacciato da Uomini e Donne: «Ho usato un profilo fake per spiare le mie corteggiatrici, lo fanno (...) ...