Andrea Damante esce allo scoperto | la nuova fidanzata è Elisa Visari

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La prima immagine che Andrea Damante ha dedicato alla nuova fidanzata non ne ha rivelato l’aspetto. L’ex tronista, che per quattro anni ha fatto coppia con Giulia De Lellis, ha pubblicato online uno scatto di Elisa Visari, ritratta di spalle lungo un corridoio di un hotel di Dubai. Della modella, che gossip voleva fosse legata al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, si sono visti i lunghi capelli castani, la vita, le braccia nude. Poi, il viso, mostrato qualche giorno più tardi attraverso una seconda immagine.

Il deejay veronese, dopo quattro anni al fianco di Giulia De Lellis, ha una nuova compagna. A confermarlo, due Instagram Stories girate a Dubai, dove l'ex tronista è in vacanza con la modella e attric ...Elisa Visari è la nuova fiamma di Andrea Damante: conoscete tutti lei? Sicuramente sì: ha recitato in famosissimi film e serie tv italiane!Andrea Damante e Elisa Visari escono allo scoperto. Poche ore fa il deejay ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui compare la modella ...Elisa Visari è l'attuale fidanzata di Andrea Damante. Ecco che a poche ore dall'ufficializzazione social della loro storia, riemergono i gossip dell'attrice ...Durante il suo viaggio a Dubai Andrea Damante ha presentato (più o meno ufficialmente) la sua nuova fiamma. Tra le sue stories, infatti, è ...