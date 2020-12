Ancora maltempo, prorogata l’allerta meteo in Campania (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ stato prorogato Ancora l’avviso di allerta meteo in Campania a causa dei temporali e delle forti raffiche di vento che continuano a imperversare sul territorio regionale. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani l’allerta meteo di colore Arancione sulla Piana del Sele e Leggi su 2anews (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ stato prorogatol’avviso di allertaina causa dei temporali e delle forti raffiche di vento che continuano a imperversare sul territorio regionale. La Protezione civile della Regioneha prorogato a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domanidi colore Arancione sulla Piana del Sele e

