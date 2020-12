Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento (Di giovedì 10 dicembre 2020) NAPOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato a partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 di domani l’allerta meteo di colore “Arancione” sulla Piana del Sele e il Cilento e di colore “Giallo” sulle zone Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele e Tanagro. Si prevedono ancora precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento. Anche in assenza di precipitazioni, spiegano dalla Protezione Civile, per effetto della saturazione dei suoli, si segnalano possibili fenomeni di dissesto idrogeologico: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone Maltempo al Sud Italia, in vigore allerta rossa nel Salernitano In Campania ritorno in classe per gli alunni della seconda elementare dal 9 dicembre VIDEO | Riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli con Hugo Maradona supporter d’eccezione VIDEO | A Napoli un presepe di pizza per celebrare i tre anni di riconoscimento Unesco Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) NAPOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato a partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 di domani l’allerta meteo di colore “Arancione” sulla Piana del Sele e il Cilento e di colore “Giallo” sulle zone Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele e Tanagro. Si prevedono ancora precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento. Anche in assenza di precipitazioni, spiegano dalla Protezione Civile, per effetto della saturazione dei suoli, si segnalano possibili fenomeni di dissesto idrogeologico: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone Maltempo al Sud Italia, in vigore allerta rossa nel Salernitano In Campania ritorno in classe per gli alunni della seconda elementare dal 9 dicembre VIDEO | Riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli con Hugo Maradona supporter d’eccezione VIDEO | A Napoli un presepe di pizza per celebrare i tre anni di riconoscimento Unesco

