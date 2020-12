Anche gli invertebrati finiscono discriminati: "Fondi solo per salvare i mammiferi carini" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Milan Lo studio: orsi e lupi meno a rischio, ma la loro tutela catalizza più risorse Se le indegne discriminazioni in base alla razza sono ormai un tema di discussione giornaliero, mai nessuno aveva posto un problema se possibile ancor più esteso. Quello della discriminazione in base alla specie. Facile manifestare per i diritti umani, ma i diritti degli invertebrati, il lumpenproletariat della fauna terrestre, chi li difende? Prima di sorridere, è meglio chiarire che si tratta di uno studio serissimo condotto per la Royal Society di Biologia di Londra dal team dell'italiano Stefano Mammola. Il quale ha analizzato i Fondi stanziati dal programma «EU's Life» dal 1992 al 2018, scoprendo uno scandalo senza precedenti: i vertebrati si pappano 970 milioni di euro, mentre gli invertebrati solo lo 150. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Milan Lo studio: orsi e lupi meno a rischio, ma la loro tutela catalizza più risorse Se le indegne discriminazioni in base alla razza sono ormai un tema di discussione giornaliero, mai nessuno aveva posto un problema se possibile ancor più esteso. Quello della discriminazione in base alla specie. Facile manifestare per i diritti umani, ma i diritti degli, il lumpenproletariat della fauna terrestre, chi li difende? Prima di sorridere, è meglio chiarire che si tratta di uno studio serissimo condotto per la Royal Society di Biologia di Londra dal team dell'italiano Stefano Mammola. Il quale ha analizzato istanziati dal programma «EU's Life» dal 1992 al 2018, scoprendo uno scandalo senza precedenti: i vertebrati si pappano 970 milioni di euro, mentre glilo 150. ...

