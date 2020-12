Anastasia Kuzmina senza reggiseno | ma per chi è il messaggio? – FOTO

ggguore : @gabrielsniceass Penso che lui e Anastasia Kuzmina siano stati la prima vera ship per cui ho cercato informazioni. -

Anastasia Kuzmina è una ballerina di danze standard e latino-americane. Come abbiamo detto prima è stata scelta e voluta fortemente da Milly Carlucci per entrare a far parte del cast di Ballando...

Anastasia Kuzmina nasce in Ucraina, più precisamente a Kiev, il 21 marzo del 1992 sotto il segno zodiacale dell’ariete. Fin da piccola Anastasia ha una profonda passione per la danza e sogna di diventare una ballerina famosa. Anastasia trascorre la sua infanzia a Kiev, successivamente però si trasferisce insieme alla sua famiglia in Italia.

83k Followers, 798 Following, 1,598 Posts - See Instagram photos and videos from Anastasia Kuzmina (@anastasia__kuzmina)