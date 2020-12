“Amicizia morbosa”, Dayane Mello sbotta per la definizione di Selvaggia Roma (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non si placano le incomprensioni tra Dayane Mello e Selvaggia Roma. Inutile l’intervento di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi che hanno cercato inutilmente di fare da paciere. La modella brasiliana ha accusato l’influencer per averle dato dell’aggressiva. GF Vip, Selvaggia Roma definisce “morbosa” l’amicizia tra Rosalinda e Dayane Dayane si sente offesa mentre Selvaggia cerca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non si placano le incomprensioni tra. Inutile l’intervento di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi che hanno cercato inutilmente di fare da paciere. La modella brasiliana ha accusato l’influencer per averle dato dell’aggressiva. GF Vip,definisce “l’amicizia tra Rosalinda esi sente offesa mentrecerca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

phoenixfenice0 : @FelipeMaryFanti @jolemia88 Infatti ce sembra che ormai sta donna debba per forza vivere in funzione di Tommaso che… - blogtivvu : #GFVip, “Amicizia morbosa”, Dayane Mello sbotta per la definizione di Selvaggia Roma (VIDEO) - luca64489970 : @miriamm64365188 Ma guarda che lei sia incoerente in queste cose non é che me lo devi dire si sa. Però che selvagg… - Rosanna32032180 : 'L'amicizia morbosa' olio su tela. #GFvip - Chiara98147500 : RT @gggreatescape: «È un'amicizia morbosa da parte tua». SELVAGGIAAAAA ?????? #GFVIP -