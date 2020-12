AmCham Italy | lunedì 14 dicembre il primo Digital Transatlantic Award Premiato il business italo-americano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si terrà14, a partire dalle ore 16, il 1°, evento organizzato da, la Camera di commercio Americana in Italia. Per il quindicesimo anno consecutivoassegnerà i, tradizionale premio per quelle realtà che, grazie ai loro investimenti sull’asseo, hanno contribuito a rafforzare il legame che unisce l’Italia agli Stati Uniti. Per la prima volta in 15 anni, l’evento si svolgerà in modalitàe, nel pieno rispetto delle disposizioni governative relative al contenimento della pandemia COovid-19. Il...

Il Denaro

