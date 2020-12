Ambulatorio veterinario a Giffoni Sei Casali | il bilancio di Asl e Comune

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – A due anni dalla nascita dell’, l’Asl Salerno e l’Amministrazione comunale diSeitracciano unsulle attività svolte. I numeri degli interventi effettuati daldottor Gerardo Bisogno in servizio presso l’di via Capocasale dimostrano che il servizio è sempre più necessario e indispensabile per l’assistenza agli animali domestici. Sono stati 24 mesi di duro lavoro e impegno con l’applicazione di ben 660 microchip agli “amici a quattro zampe”, la sterilizzazione di 120 tra cani e gatti di tutto il territorio di riferimento che comprende i comuni: Acerno,SeiValle Piana, Montecorvino Rovella, ...

