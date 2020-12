Altri 887 italiani morti di Covid dopo il 'libera tutti': il Veneto in testa ai contagi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutti dati mentre c'è chi irresponsabilmente pensa a sciogliere i vincoli pur sapendo che a metà gennaio il prezzo da pagare potrebbe essere durissimo. Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutti dati mentre c'è chi irresponsabilmente pensa a sciogliere i vincoli pur sapendo che a metà gennaio il prezzo da pagare potrebbe essere durissimo. Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 16.999 nuovi casi in Italia e altri 887 morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 18.887 nuovi contagi e altri 564 morti - valconte : Tutti a elogiare la Merkel commossa per 590 tedeschi morti Covid in un giorno. Poi noi ne contiamo altri 887 oggi,… - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 16.999 nuovi casi in Italia e altri 887 morti #coronavirus - luisa_chiari : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 16.999 nuovi casi in Italia e altri 887 morti #coronavirus -