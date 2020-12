Altri 17 stati trumpiani appoggiano il Texas nel ricorso contro la vittoria di Joe Biden (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ben 17 stati americani hanno dato appoggio al Texas nel suo ricorso contro Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin, che hanno certificato il risultato elettorale e la vittoria di Joe Biden. ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ben 17americani hanno dato appoggio alnel suoPennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin, che hanno certificato il risultato elettorale e ladi Joe. ...

borghi_claudio : Così come il Parlamento deve rialzare la testa così anche in UE bisogna SMETTERLA con la sottomissione. Tutte le pe… - Adnkronos : Elezioni Usa, Trump: 'Altri 17 Stati contro i brogli' - borghi_claudio : Eh certo, zero contagi a luglio fanno morire 20mila a dicembre. Se si faceva l'estate triste saremmo stati l'unico… - SplendorSolis00 : @corobi @SkyTG24 Perché loro hanno gli ologrammi e gli altri stati no! - pezslaugh : RT @neromalpelo: I diritti umani dovrebbero essere gli stessi in tutti i paesi del mondo. È tanto difficile obbligare gli Stati a rispetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri stati Altri 17 stati trumpiani appoggiano il Texas nel ricorso contro la vittoria di Joe Biden Globalist.it L’IMPERO TRA MATURAZIONE E IDEOLOGIA

Con Biden, fissa la strategia, la tattica sarà aggiornata e la propaganda invertita, per cancellare l’‘America contro tutti’ di marca trumpiana. Il vantaggio accumulato su Cina e Russia dovrebbe evita ...

Romania-Usa: firmato a Bucarest accordo di cooperazione in progetti centrale nucleare di Cernavoda

L'accordo tra la Romania e gli Stati Uniti relativo alla cooperazione nei progetti energetici nucleari di Cernavoda (sud-est del paese) ...

Altri 17 stati trumpiani appoggiano il Texas nel ricorso ...

Altri 17 stati trumpiani appoggiano il Texas nel ricorso contro la vittoria di Joe Biden. Trump esulta: "Wow! Almeno 17 stati si sono uniti al Texas nell'azione straordinaria contro la più grande ...

Usa 2020: trumpiani invadono Washington, "più di un milione"

AGI - I primi, vestiti da gladiatori a stelle e strisce, sono arrivati nella capitale all'alba, gli altri durante la mattinata: decine di migliaia di sostenitori di Donald Trump, con striscioni e cartelli, hanno invaso le strade di Washington DC, attorno alla Casa Bianca, per manifestare a favore del presidente degli Stati Uniti. Lo slogan era "Stop the Steal", ferma il furto, in segno di ...

La mappa dei trumpiani (perplessi) d'Italia - Il Giornale ...

Destra e M5S criticano il presidente Usa e si schierano con Putin. Ma qualche ultrà resiste. Con il suo omologo a stelle e strisce accusato, nemmeno troppo velatamente, di incoerenza rispetto ai proclami della campagna elettorale e di miopia ...

Con Biden, fissa la strategia, la tattica sarà aggiornata e la propaganda invertita, per cancellare l’‘America contro tutti’ di marca trumpiana. Il vantaggio accumulato su Cina e Russia dovrebbe evita ...L'accordo tra la Romania e gli Stati Uniti relativo alla cooperazione nei progetti energetici nucleari di Cernavoda (sud-est del paese) ...Altri 17 stati trumpiani appoggiano il Texas nel ricorso contro la vittoria di Joe Biden. Trump esulta: "Wow! Almeno 17 stati si sono uniti al Texas nell'azione straordinaria contro la più grande ...AGI - I primi, vestiti da gladiatori a stelle e strisce, sono arrivati nella capitale all'alba, gli altri durante la mattinata: decine di migliaia di sostenitori di Donald Trump, con striscioni e cartelli, hanno invaso le strade di Washington DC, attorno alla Casa Bianca, per manifestare a favore del presidente degli Stati Uniti. Lo slogan era "Stop the Steal", ferma il furto, in segno di ...Destra e M5S criticano il presidente Usa e si schierano con Putin. Ma qualche ultrà resiste. Con il suo omologo a stelle e strisce accusato, nemmeno troppo velatamente, di incoerenza rispetto ai proclami della campagna elettorale e di miopia ...