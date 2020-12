Allerta alimentare, prodotti cancerogeni tolti dagli scaffali dei supermercati (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, altrettanti richiami alimentari. Il motivo è da individuare ancora una volta nella presenza in eccesso di quantità di ossido di etilene nei semi di sesamo originari dell’India e che sono presenti all’interno della lista degli ingredienti. Si tratta di articoli richiamati da Conad e Cadoro. Ecco di seguito tutte le informazioni utili che occorre conoscere su questi tre prodotti: – Conad ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di semi di sesamo e un altro lotto del mix di pane Verso Natura Bio, ancora una volta per la presenza di ossido di etilene comunicata dal fornitore. I prodotti interessati sono venduti in sacchetti da 150 grammi con il numero di lotto L 097/20 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 04/2021. I semi di sesamo e il mix per pane richiamati sono stati ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, altrettanti richiami alimentari. Il motivo è da individuare ancora una volta nella presenza in eccesso di quantità di ossido di etilene nei semi di sesamo originari dell’India e che sono presenti all’interno della lista degli ingredienti. Si tratta di articoli richiamati da Conad e Cadoro. Ecco di seguito tutte le informazioni utili che occorre conoscere su questi tre: – Conad ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di semi di sesamo e un altro lotto del mix di pane Verso Natura Bio, ancora una volta per la presenza di ossido di etilene comunicata dal fornitore. Iinteressati sono venduti in sacchetti da 150 grammi con il numero di lotto L 097/20 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 04/2021. I semi di sesamo e il mix per pane richiamati sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare. Ritirati diversi prodotti di noto marchio per contaminazione Yeslife Maltempo, Emilia Romagna: allerta arancione, Secchia e Panaro sotto osservazione

Nuova fase di allerta arancione in Emilia Romagna . Questa è dovuta al rischio idraulico : sotto osservazione Secchia e ...

Nuova fase di allerta Arancione per rischio idraulico: monitoraggio dei fiumi nella notte

Proseguirà per tutta la notte l’attività di monitoraggio del nodo idraulico modenese sotto il coordinamento della Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Dopo la situazione di emergenza dei giorn ...

