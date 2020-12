All’asta i ricordi di Ravalona III | ultima regina del Madagascar

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Ascesa, caduta e riscatto dell’ultima regina del Madagascar. Ma anche il travagliato passaggio dell’isola dalla monarchia alla repubblica e le contraddizioni della storia coloniale francese. Tutte vicende rimaste impresse negli oggetti e nelle foto di Ravalona III, l’ultima regnante della grande isola, finiti adesso in vendita all’asta su un sito internet. Per l’esattezza Kerry Taylor Auction, uno dei più noti portali al mondo per comprare e vendere abiti antichi e rarità vintage. Previous Next VESTITI E ACCESSORI IN UNA SOFFITTA INGLESE