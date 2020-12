Allarme bomba a Londra: polizia chiude una scuola, centinaia di alunni evacuati (Di giovedì 10 dicembre 2020) . La scuola aveva ricevuta una minaccia La polizia ha prontamente evacuato una scuola di Londra, la Stoke Newington School, dopo aver ricevuto una minaccia di bomba. Un video della scena mostra una serie di macchine della polizia fuori dalla scuola con un cordone. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) . Laaveva ricevuta una minaccia Laha prontamente evacuato unadi, la Stoke Newington School, dopo aver ricevuto una minaccia di. Un video della scena mostra una serie di macchine dellafuori dallacon un cordone. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

nuvolar97330681 : RT @NangaParbat: @MarcoNarcisi1 @FedericaFlajani @borghi_claudio Aspetta... 'Abbiamo combattuto facendo il possibile' non è mica vero! Ci s… - FreakManVirtue : @medeadicyta @Peter_Italy si dovrebbe parlare di una cosa tipo a natale uscire tutti in auto con la targa coperta e… - Esterin62237737 : RT @NangaParbat: @MarcoNarcisi1 @FedericaFlajani @borghi_claudio Aspetta... 'Abbiamo combattuto facendo il possibile' non è mica vero! Ci s… - anto_galli4 : RT @NangaParbat: @MarcoNarcisi1 @FedericaFlajani @borghi_claudio Aspetta... 'Abbiamo combattuto facendo il possibile' non è mica vero! Ci s… - NangaParbat : @MarcoNarcisi1 @FedericaFlajani @borghi_claudio Aspetta... 'Abbiamo combattuto facendo il possibile' non è mica ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba Allarme bomba a Londra, evacuata una scuola secondaria - Video Sputnik Italia Allarme bomba a Londra: polizia chiude una scuola, centinaia di alunni evacuati

Allarme bomba a Londra: polizia chiude una scuola, centinaia di alunni evacuati. La scuola aveva ricevuta una minaccia ...

Messina: incendio a bordo della nave “Cartour Delta”, ma è un’esercitazione [FOTO E VIDEO]

Messina: lo scenario ipotizzato prevedeva un incendio a bordo causato dall’esplosione di un pacco bomba, rinvenuto da un membro dell’equipaggio a bordo della nave “Cartour Delta” ormeggiata in banchin ...

Allarme bomba a Londra: polizia chiude una scuola, centinaia di alunni evacuati. La scuola aveva ricevuta una minaccia ...Messina: lo scenario ipotizzato prevedeva un incendio a bordo causato dall’esplosione di un pacco bomba, rinvenuto da un membro dell’equipaggio a bordo della nave “Cartour Delta” ormeggiata in banchin ...