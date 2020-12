Alla Real Sociedad il possesso palla, al Napoli pareggio (1-1) e primo posto nel girone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come diceva Deng, non importa che il gatto sia bianco o sia nero, l’importante è che prenda il topo. E il Napoli il topo lo ha catturato. pareggio 1-1 con la Real Sociedad (che ha segnato nel recupero con Willian José) e qualificazione ai sedicesimi di Europa League con il primo posto nel girone. Un girone complicato, soprattutto per la presenza dei baschi che sono secondi in Liga e sono arrivati secondi anche nel girone visto che l’Az ha perso 2-1 a Fiume contro il Rijeka ed è stato eliminato. Visto il risultato di Rijeka-Az, la partita di Napoli è stata completamente inutile. Gattuso può comunque festeggiare nel migliore dei modi il suo anno col Napoli. Non che il passaggio del turno sia un’impresa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come diceva Deng, non importa che il gatto sia bianco o sia nero, l’importante è che prenda il topo. E ilil topo lo ha catturato.1-1 con la(che ha segnato nel recupero con Willian José) e qualificazione ai sedicesimi di Europa League con ilnel. Uncomplicato, soprattutto per la presenza dei baschi che sono secondi in Liga e sono arrivati secondi anche nelvisto che l’Az ha perso 2-1 a Fiume contro il Rijeka ed è stato eliminato. Visto il risultato di Rijeka-Az, la partita diè stata completamente inutile. Gattuso può comunque festeggiare nel migliore dei modi il suo anno col. Non che il passaggio del turno sia un’impresa ...

spaziprovvisori : E questo è il motivo per cui nessuno si fa domande sulla doppia sfida tra Shakthar e Real Madrid, in un girone in c… - fedecaccy : @Gabriele_Vernuz @sscnapoli Per questioni dovute alla meglio della Real?? - DreamMarika : RT @MartinaGiuliano: Hanno tanto osannato la vittoria della Juve contro il Barcellona nono in Liga. Io farei invece i complimenti al Napol… - MartinaGiuliano : Hanno tanto osannato la vittoria della Juve contro il Barcellona nono in Liga. Io farei invece i complimenti al Na… - Real_Annee2 : RT @Real_BillyA: allo, siamo fake ma ci sono dei limiti mo ve lo dico direttamente: LO VOLETE CAPIRE CHE FAR SUICIDARE I FAKE PER GIOCO, E… -