Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle presunte irregolarità del televoto del Grande Fratello Vip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Continua la polemica sul televoto strano, e per certi versi irregolare, dell'ultima puntata del reality. Ecco che cosa sta succedendo e le parole del conduttore GF Vip: televoto falsato, la polemica Lunedì scorso è andata in onda una puntata di Grande Fratello Vip e con molta sorpresa da parte di tutti Dayane Mello è risultata la preferita del pubblico a casa. La sorpresa è stata Grande perchè in realtà sui social la modella brasiliana non è molto apprezzata visto il suo comportamento incoerente nella Casa. Ma inaspettatamente ha avuto una percentuale di preferenze molto più alta rispetto a quella di Tommaso Zorzi, il preferito del pubblico da mesi. Sui social è ripresa la polemica sulle irregolarità del televoto. Infatti, questo era avvenuto anche ...

