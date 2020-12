Alexa e Fire TV: la TV funzionerà come citofono e per le videochiamate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una grande novità per rendere le nostre case ancora più smart: i dispositivi Fire TV in collaborazione con l’universo Alexa permetteranno di utilizzare la TV come un citofono oppure come schermo per le videochiamate! I dispositivi Fire TV offrono ancora più possibilità di utilizzo grazie a diverse novità in arrivo in questi giorni. Da oggi, sarà possibile collegare una webcam compatibile a Fire TV Cube per effettuare videochiamate; poi, grazie al videocitofono Ring Doorbell, sarà possibile ricevere una notifica quando qualcuno suonerà il nostro campanello e vedere a tutto schermo chi c’è alla porta di ingresso. Alexa e Fire TV: videochiamate senza limiti di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una grande novità per rendere le nostre case ancora più smart: i dispositiviTV in collaborazione con l’universopermetteranno di utilizzare la TVunoppureschermo per le! I dispositiviTV offrono ancora più possibilità di utilizzo grazie a diverse novità in arrivo in questi giorni. Da oggi, sarà possibile collegare una webcam compatibile aTV Cube per effettuare; poi, grazie al videoRing Doorbell, sarà possibile ricevere una notifica quando qualcuno suonerà il nostro campanello e vedere a tutto schermo chi c’è alla porta di ingresso.TV:senza limiti di ...

