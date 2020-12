Al GF Vip 5, Andrea Zelletta spiega come ha violato il regolamento a Uomini e Donne (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si è parlato anche di Uomini e Donne. Andrea Zelletta, che com’è noto è stato uno dei tronisti più recenti, ha rivelato qualcosa che i telespettatori non si aspettavano, ovvero il modo in cui lui – e a quanto pare anche altri tronisti di sua conoscenza – aveva violato il regolamento del programma di Maria De Filippi, aggirandolo abilmente senza il rischio di essere scoperto. Al GF Vip 5, Andrea Zelletta rivela gli altarini di Uomini e Donne Com’è noto, i tronisti di Uomini e Donne non possono avere un profilo Instagram aperto mentre si trovano sul trono, per questo motivo lo chiudono per riaprirlo solo a scelta fatta e andata in onda oppure quando ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si è parlato anche di, che com’è noto è stato uno dei tronisti più recenti, ha rivelato qualcosa che i telespettatori non si aspettavano, ovvero il modo in cui lui – e a quanto pare anche altri tronisti di sua conoscenza – avevaildel programma di Maria De Filippi, aggirandolo abilmente senza il rischio di essere scoperto. Al GF Vip 5,rivela gli altarini diCom’è noto, i tronisti dinon possono avere un profilo Instagram aperto mentre si trovano sul trono, per questo motivo lo chiudono per riaprirlo solo a scelta fatta e andata in onda oppure quando ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Andrea Zelletta racconta come ha aggirato il regolamento durante la sua partecipazione a ‘Uomini e Donn… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta confessa di aver violato il regolamento quando era tronista a Uomini e Donne - Novella_2000 : Andrea Zelletta ha infranto il regolamento di Uomini e Donne e lo racconta al #GFVip - blogtivvu : #GFVip, Andrea Zelletta svela di avere violato il regolamento di Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto - jemenfous_____ : RT @chiaratat: Tommaso: 'Che dici vado a fare due vasche? Oggi non mi sono ancora svegliato!' Croccantino: 'No dai, andiamo a fare la docci… -