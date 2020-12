Agroalimentare | Bonduelle aderisce a Filiera Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Lab) -, leader mondiale nel mercato delle verdure, entra a far parte del progetto, la realtà associativa promossa da Coldiretti, che unisce la produzione agricola e l'industria per difendere l'eccellenza, l'unicità e l'autenticità del modellono."Valorizzare la capacità distintiva di una realtà straordinaria come quellana, sostenendo valori importanti come territorialità, trasparenza e sostenibilità, sono aspetti checondivide con. E' stato quindi un passo naturale e coerente per l'azienda, con sede a San Paolo d'Argon (Bg), diventare parte attiva di un progetto nazionale così importante" spiega una nota dell'azienda. ...