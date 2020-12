Aereo precipitato nel 1943 a Borgo Carso, dopo 77 anni ritrovati i documenti dell'incidente (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono stati ritrovati dopo 77 anni i documenti dell' incidente che nel 1943 ha visto coinvolto un Aereo italiano da caccia caduto a Borco Carso . I documenti, di cui si era persa ogni traccia, sono ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono stati77che nelha visto coinvolto unitaliano da caccia caduto a Borco. I, di cui si era persa ogni traccia, sono ...

Ettore_Rosato : 6/12/90, la vita di 12 studenti è spezzata da un aereo militare, precipitato in fiamme sull'Istituto #Salvemini di… - ilfaroonline : #Aereo precipitato nel 1943 a Littoria: ritrovati dopo 77 anni i #documenti dell’incidente - stevebarzy : RT @Tg3web: Trent'anni fa la tragedia a Casalecchio sul Reno. Un aereo militare precipitato su una scuola. Morirono 12 giovani, nessun colp… - mariamacina : RT @Ettore_Rosato: 6/12/90, la vita di 12 studenti è spezzata da un aereo militare, precipitato in fiamme sull'Istituto #Salvemini di #Casa… - Profilo3Marco : RT @Ettore_Rosato: 6/12/90, la vita di 12 studenti è spezzata da un aereo militare, precipitato in fiamme sull'Istituto #Salvemini di #Casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo precipitato Aereo precipitato nel 1943 a Littoria: ritrovati dopo 77 anni i documenti dell'incidente IlFaroOnline.it Recovery Fund, accordo tra i paesi Ue: cade il veto di Polonia e Ungheria

Dopo 77 anni negli archivi dei vigili del fuoco di Latina spunta la documentazione su come morì Alcide Barcanti, pilota originario di Parma, di cui si ...

Latina, caccia precipitato a Borgo Carso nel 1943, dopo 77 anni ritrovati i documenti dai vigili del fuoco

Precipitò a Borgo Carso, alle porte di quella che all'epoca era la neonata Littoria, un caccia italiano. Erano le 9:40 del 14 giugno 1943. Dell'incidente vennero avvisati i vigili ...

Dopo 77 anni negli archivi dei vigili del fuoco di Latina spunta la documentazione su come morì Alcide Barcanti, pilota originario di Parma, di cui si ...Precipitò a Borgo Carso, alle porte di quella che all'epoca era la neonata Littoria, un caccia italiano. Erano le 9:40 del 14 giugno 1943. Dell'incidente vennero avvisati i vigili ...