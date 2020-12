Addio Paolo Rossi, simbolo del Mondiale 1982. Il racconto di quell’impresa in 10 immagini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pablito è morto a 64 anni. Paolo Rossi, l’eroe del Mondiale del 1982. Il goleador, il volto e il simbolo di quell’impresa in Spagna. Trascinatore dell’Italia di Bearzot, quella che dopo tre pareggi nel girone, battè il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rummenigge. Rossi segnò 6 gol, fu il capocannoniere del torneo in quello stesso anno vinse anche il Pallone d’oro. Le 10 immagini che raccontano quell’impresa: L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pablito è morto a 64 anni., l’eroe deldel. Il goleador, il volto e ildiin Spagna. Trascinatore dell’Italia di Bearzot, quella che dopo tre pareggi nel girone, battè il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rummenigge.segnò 6 gol, fu il capocannoniere del torneo in quello stesso anno vinse anche il Pallone d’oro. Le 10che raccontano: L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

