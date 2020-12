Addio Paolo Rossi | Pelè | «Il cielo sta ricevendo troppe stelle»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha lasciato un segno nel mondo del calcio: ecco le parole disull’ex attaccante scomparso a 64 anni per un tumorericorda. Il fuoriclasse brasiliano usa parole davvero commoventi per l’ex attaccante. «Sfortunatamente, negli ultimi giorni ilstamolte. Una volta mi hanno detto che avevi fatto portare tuo padre a Firenze per vedermi giocare un’amichevole contro la Fiorentina. Avevi solo 10 anni. Che onore! Grazie per l’amicizia e la generosità,. Possa Dio accoglierti a braccia aperte, amico mio». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Leggi su Calcionews24.com