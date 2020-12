Addio Paolo Rossi | il toccante ricordo di Paola Ferrari su Instagram

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ricorda sucon un messaggioche racconta non solo un rapporto di lavoro, ma prima di tutto una grande amicizia. La morte del calciatore, eroe dei Mondiali del 1982, ha toccato profondamente tante persone. Fra loroche conosceva bene lo sportivo e che ha collaborato spesso con lui nelle trasmissioni calcistiche. Un legame forte che la giornalista ha svelato su, raccontando il dolore per la perdita dell’amico.è scomparso a 64 anni dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Una battaglia di cui, probabilmente, erano a conoscenza le persone più care e che, purtroppo, si è conclusa nel peggiore dei modi. “Voglio morire anche io con lui”, ...

E’ morto a 64 anni Paolo Rossi, l’eroe del Mondiale del 1982. Il goleador era malato da tempo e alla fine la malattia ha avuto la meglio. A dare ...TORINO – Grande lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi. L’ex attaccante di Prato aveva solo 64 anni. Pablito ci lascia a pochi giorni dalla scomparsa di un’altra icona del pallone: Dopo Diego ...Paola Ferrari ricorda su Instagram, Paolo Rossi con un messaggio toccante che racconta non solo un rapporto di lavoro, ma prima di tutto una grande amicizia. La morte del calciatore, eroe dei...Paolo Rossi, il toccante addio della moglie Federica E' stata la moglie Federica Cappelletti ad annunciare nella notte la scomparsa di Paolo Rossi, simbolo del calcio azzurro e mondiale, morto a 64 anni per un male incurabile.E’ stata la moglie Federica Cappelletti ad annunciare nella notte la scomparsa di Paolo Rossi, simbolo del calcio azzurro e mondiale, morto a 64 anni per un male incurabile. La giornalista, scrittrice e sceneggiatrice, sposata con Pablito dal 2010, ha postato una foto nella notte su Instagram, con la didascalia “Per sempre”.