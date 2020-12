Addio Paolo Rossi | il dolore dell’amico Briaschi | ” Insieme con Vicenza e Juventus | c’è una cosa che non dimenticherò mai”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia della morte diha senza dubbio lasciato tutto il mondo del calcio, e non solo, senza parole. Fra i tantissimi addetti ai lavori intervenuti per celebrare il ricordo del campione del mondo con la nazionale azzurra guidata da Enzo Bearzot nel 1982 vi è stato anche Massimoche, con, ha condiviso gli anni trascorsi prima ae poi con la maglia della. Nella stagione 1977-1978 infattifece parte della rosa del cosiddetto Realdie Gibì Fabbri secondo classificato in Serie A, tuttora il miglior piazzamento di una neopromossa nel massimo campionato italiano. L'anno successivo l'ex calciatore trovò maggiore spazio nella squadra veneta, ...

GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - Dan174707316 : ADDIO PAOLO SEI STATO UNA LEGENDA TI RICORDEREMO SEMPRE COME MARADONA???? - helmvergara1 : RT @GiuseppeConteIT: Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e d… -

Semplicemente Pablito Rete4 ricorda Paolo Rossi. Questa sera, alle ore 00.50, su Retequattro, andrà in onda il documentario in onore di Paolo a cura degli amici e colleghi della redazione di SportMedi ...L'annuncio della morte di Pablito lo ha dato su Instagram. 'Per sempre': due parole per chiudere una vita insieme, il matrimonio e due figlie.