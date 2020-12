Addio Paolo Rossi | come è morto l’eroe italiano del Mondiale 1982

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - Corriere : Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo 1982 - Corriere : Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo 1982 - steidro : RT @RaiSport: ? Addio a Paolo Rossi L'eroe del #Mondiale 1982 aveva 64 anni ?? - CarmeloMontana2 : RT @fanpage: #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Paolo

Paolo Rossi è morto ieri sera. Questa notte è arrivata improvvisamente la notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello sport e non solo. Pablito Paolo Rossi aveva soltanto 64 anni e ci ha lasciato ...L'improvvisa scomparsa di Pablito, a poche settimane da quella di Maradona e nello stesso anno della tragedia di Kobe Bryant rende il 2020 l'anno nero dello sport ...

Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo ...

E' morto Paolo Rossi. Pablito, come era soprannominato per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982, è scomparso mercoledì all'età di 64 anni. Al Mondiale del 1982 si aggiudicò anche il...

Paolo Rossi, l'addio della moglie: "Per sempre" - La ...

L'addio della moglie di Rossi: "Per sempre" Federica Cappelletti, moglie di Pablito, con una foto postata poco dopo la mezzanotte ha annunciato la morte di Rossi 10 dicembre - Milano La tragica...

Addio a Paolo Rossi, eroe Mundial - tuttosport.com

Addio a Paolo Rossi, eroe Mundial. Tutto il calcio in lutto per la scomparsa di Pablito: aveva 64 anni. 10.12.2020 ...