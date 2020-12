Addio Pablito: muore a 64 anni Paolo Rossi, eroe Mundial dell’82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Addio Pablito , eroe del Mundial di Spagna del 1982. muore a 64 anni uno dei più grandi del pallone di casa nostra, giocatore unico nel suo genere, attaccante che ha segnato un'epoca firmando la storia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 10 dicembre 2020)deldi Spagna del 1982.a 64uno dei più grandi del pallone di casa nostra, giocatore unico nel suo genere, attaccante che ha segnato un'epoca firmando la storia...

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - matteorenzi : Nei nostri cuori, per sempre. Addio Pablito #PaoloRossi - BomprezziMarco : RT @RaiNews: Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - eia58 : RT @matteorenzi: Nei nostri cuori, per sempre. Addio Pablito #PaoloRossi -