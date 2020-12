Addio Pablito: è morto a 64 anni Paolo Rossi, eroe dei Mondiali dell'82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sport di nuovo in lutto a poche settimane dalla scomparsa di Maradona: nella notte si è spenta un'altra stella del calcio: Paolo Rossi, eroe dei Mondiali di Spagna 1982 è morto a soli 64 anni dopo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sport di nuovo in lutto a poche settimane dalla scomparsa di Maradona: nella notte si è spenta un'altra stella del calcio:deidi Spagna 1982 èa soli 64dopo ...

