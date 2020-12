Addio Pablito, con te si spegne il ricordo di un’Italia che abbiamo tanto amato (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Fallo su Oriali. Battuta la punizione, cross di Gentile… Gol! Ha segnato Rossi!”. La voce emozionata di Nando Martellini accende la sera dell’11 luglio 1982, quando Paolo “Pablito” Rossi al 57? sblocca il risultato di Italia-Germania, finale dei Campionati Mondiali di Calcio. In tribuna d’onore, a fianco del Re di Spagna, il presidente Sandro Pertini esulta. Il Mundial ’82 si tingerà tutto d’azzurro, anche con i gol di Tardelli e Altobelli. «Palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, Campioni del mondo, Campioni del mondo!!!» urla Martellini, quasi in lacrime per la gioia. Pablito, incoronato capocannoniere, con i suoi gol è il principale artefice di questo grande successo italiano. E la gioia del presidente Pertini, che abbraccia il re di Spagna, è incontrollabile. Il trionfo di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Fallo su Oriali. Battuta la punizione, cross di Gentile… Gol! Ha segnato Rossi!”. La voce emozionata di Nando Martellini accende la sera dell’11 luglio 1982, quando Paolo “” Rossi al 57? sblocca il risultato di Italia-Germania, finale dei Campionati Mondiali di Calcio. In tribuna d’onore, a fianco del Re di Spagna, il presidente Sandro Pertini esulta. Il Mundial ’82 si tingerà tutto d’azzurro, anche con i gol di Tardelli e Altobelli. «Palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, Campioni del mondo, Campioni del mondo!!!» urla Martellini, quasi in lacrime per la gioia., incoronato capocannoniere, con i suoi gol è il principale artefice di questo grande successo italiano. E la gioia del presidente Pertini, che abbraccia il re di Spagna, è incontrollabile. Il trionfo di ...

