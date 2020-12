(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per tutti era, l'del'82. Paoloe' morto a 64 anni, era afflitto da un male incurabile. L'annuncio e' stato dato dmoglie, Federica Cappelletti, con un post su Instagram Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - riotta : Addio alla mia amica Lidia Brisca Menapace (1924-2020) partigiana, dirigente Dc, docente Cattolica, fondatrice… - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Addio alla leggenda Pablito Rossi Fu l'eroe del Mundial azzurro '82 - Babysta43461290 : Addio alla 'nostra' grande leggenda del calcio mondiale...????...ciao Paolo...R.I.P... - Affaritaliani : Addio alla leggenda Pablito Rossi Fu l'eroe del Mundial azzurro '82 -

“Paolo Rossi era un ragazzo come noi”, cantava Venditti. E nel ricordo di quel 1982, stupendo, in cui Rossi riuscì a vincere Mondiale e Pallone d’Oro grazie ai 3 gol al Brasile, 2 alla Polonia e 1 all ...L'ex calciatore è morto a 64 anni. L'annuncio nella notte della moglie Federica Cappelletti. Il campione ha indossato la maglia della Juventus, del Milan e del Lanerossi Vicenza ma il ricordo più fort ...