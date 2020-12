Addio alla giornalista Elena Marco | il toccante ricordo del marito e del collega

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Corriere della Sera pubblica ildel, il designer Mario Bellini, e delEnrico Caiano Si è spenta a quasi 54 anni dopo una lunga lotta contro la malattiatriestina del Corriere della Sera. La, dopo la laurea in Lettere e il diploma in Conservatorio in chitarra classica e storia della musica, aveva iniziato la sua carriera comepresso il “Piccolo”, dove durante un’intervista conobbe il, Mario Bellini. Corrispondente per “La Stampa” nel nordest, ricoprì il ruolo di caporedattrice presso Io donna, dove lavorò dieci anni. “Il motore propulsivo della mia vita” Ildici dà ...

È morta a 54 anni dopo una lunga malattia, Elena Marco, giornalista del Corriere della Sera. Dal 2008 e per 10 anni era a Io Donna, dove aveva il ruolo di caporedattore. Sposata con il designer Mario ...TRIESTE Il 17 dicembre avrebbe compiuto 54 anni. È mancata appena qualche giorno prima Elena Marco, giornalista triestina che da molto tempo ormai aveva lasciato la sua città natale per trasferirsi a ...Elena Marco, addio alla giornalista 54enne: “Del suo male non parlava mai, solo brevi cenni… Ciao, sono stati giorni belli” I commoventi ricordi del marito, il designer Mario Bellini e del collega...Addio a Elena Marco una vita da giornalista tra Trieste e Milano - Il Piccolo Trieste Aveva lasciato Il Piccolo nel 2005 per approdare alla galassia Rcs. Stava per compiere 54 anni Aveva lasciato Il Piccolo nel 2005 per approdare alla galassia Rcs.10.12.2020 – 09.40 – La brillante giornalista asburgica avrebbe compiuto 54 anni tra pochi giorni. Purtroppo il male contro cui lottava l’ha portata via poco prima del suo compleanno. Elena Marco, prima giornalista per ‘Il Piccolo’ poi per il gruppo editoriale Rcs, ovvero Corriere della Sera e varie testate periodiche collegate, rappresentava una delle colonne portanti di ...