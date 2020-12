(Di giovedì 10 dicembre 2020) , che aveva sconfitto già una volta e poi tornato in modo fatale Era riuscita a vincere ilgià una volta, 58 anni,a Mogliano (Treviso) per il Movimento 5 Stelle durante la scorsa tornata elettorale. Questa volta, purtroppo, quel L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Addio a Roberta Longhin, candidata sindaco M5S stroncata da brutto male, che aveva sconfitto già una volta ma poi tornato in modo fatale ...Il paradiso delle signore, anticipazioni settimana dal 14 al 18 dicembre: Roberta va via da sola Dagli spoiler sulla prossima settimana de Il paradiso ...

Addio a Roberta Longhin, candidato sindaco del Movimento 5 ...

Si è spento martedì il sorriso di Roberta Longhin, 58 anni, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle a Mogliano nell’ultima tornata elettorale. Lascia le adorate figlie Beatrice e Giorgia....

Il paradiso delle signore spoiler, addio definitivo per ...

A questo punto la giovane Venere deciderà di partire per Bologna da sola e l’addio tra Roberta e Marcello verrà trasmesso nella puntata de Il paradiso delle signore in onda venerdì 18 dicembre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Addio a Roberta ...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2020, abbiamo visto che Roberta ha ricevuto un' importante e allettante proposta di lavoro da parte della professoressa Barone. La prof le...