Addio a Paolo Rossi – Vicenza | dove tutto ebbe inizio | il Lanerossi vice-campione d’Italia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le reti al Brasile, il mondiale di Spagna e il Pallone d’Oro. Diapositive di una carriera che ha resouno degli attaccanti più amati del nostro calcio. Ma tra tutte ce n’è una speciale, la prima. È quella del Lane. Serie B 1976/77. È lì cheha. Ilgioca la serie cadetta da un anno. La città vuole nomi importanti per risalire. Il presidente Farina invece chiama ad allenare un 50enne emiliano appena retrocesso in C con il Piacenza. Si chiama Giovan Battista Fabbri. Insieme a lui arrivano cinque giocatori apparentemente di secondo piano. Tra di loro c’è anche un 20enne scartato dalla Juve,...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Paolo

Il mondo del calcio (e non solo) piange la scomparsa di Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali del 1982. La notizia ...A pochi giorni dall'addio a Diego Armando Maradona, ci ha lasciati l'indimenticabile "Pablito", eroe dell'estate spagnola quando, con sei gol, trascinò l'Italia alla ...Addio Paolo Rossi, la Rai lo ricorda con la telecronaca di Ameri della finale di Spagna '82. tmw radio Sogliano: "Zaccagni sfrontato. Questo ciò che gli serve per il grande salto"Campione del mondo nel 1982 e per sette anni colonna della Juventus, Paolo Rossi è morto a 64 anni a causa di una malattia. Addio a Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 dopo aver segnato tre gol al Brasile (di qui il soprannome “Pablito”) e permise la vittoria della Coppa del mondo al Santiago Bernabeu in Spagna: il calciatore è morto all’età di 64 anni.Addio a Paolo Rossi, tra gli eroi del Mondiale '82. L'ex calciatore è morto a 64 anni. L'annuncio nella notte della moglie Federica Cappelletti.