Addio a Paolo Rossi | l’eroe del Mondiale ’82

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic –. L’ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 è morto a 64 anni, sconfitto da un male incurabile. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. “Per sempre“, ha scritto la Cappelletti pubblicando sul social una foto di lei col marito. A distanza di pochissimo annunciava la scomparsa di “Pablito” anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale. “Una notizia tristissima, ci ha lasciato” un “indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni”.“Pablito”del Mundial 1982 Nato a Prato il 23 settembre del 1956, “Pablito” si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere in quel ...

È stato il simbolo di una Nazionale e di un’Italia, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a Paolo Rossi, indimenticabile campione. L’Italia ti ricorderà con affetto”.Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport riportano la notizia della ...

Campione del mondo nel 1982 e per sette anni colonna della Juventus, Paolo Rossi è morto a 64 anni a causa di una malattia. Addio a Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 dopo aver segnato tre gol al Brasile (di qui il soprannome “Pablito”) e permise la vittoria della Coppa del mondo al Santiago Bernabeu in Spagna: il calciatore è morto all’età di 64 anni.

E' morto Paolo Rossi. Pablito, come era soprannominato per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982, è scomparso mercoledì all'età di 64 anni. Al Mondiale del 1982 si aggiudicò anche ...