Addio a Paolo Rossi, il saluto della moglie: «Nessuno come te, unico e speciale»

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, attraverso i propri social ha dato la notizia della scomparsa di Pablito. Con una foto postata insieme a lui, ha voluto salutare lo storico bomber azzurro che è stato suo marito per 10 anni. 

Non ci sarà mai Nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…. ??

Pubblicato da Federica Cappelletti su Mercoledì 9 dicembre 2020

