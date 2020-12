(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il calcio piange un altro grande campione. Il “Pablito” che portò la Nazionale italiana di Enzo Bearzot alla vittoria è morto a soli 64 anni., l’eroe dei Mondiali del 1982, ex attaccante del Milan e Juventus, nonché uno dei più grandi campioni del calcio, si è spento dopo una dura lotta contro un tumore ai polmoni. A darne conferma è la. La giornalista e scrittrice è stata sposata con lui per ben 10 anni, ma il loro amore è nato molto tempo prima. E con un post sul suo profilo Instagram la donna ha informato i followers sulla scomparsa dell’ex campione pubblicando uno scatto fotografico che ritraeinsieme al marito, con una didascalia semplice ma di forte impatto. Un “Per sempre” che spiega quanto l’amore riesca ad andare oltre la stessa ...

TORINO – Grande lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi. L’ex attaccante di Prato aveva solo 64 anni. Pablito ci lascia a pochi giorni dalla scomparsa di un’altra icona del pallone: Dopo Diego ...Sarà la sua città di Vicenza a salutarlo per ultimo. Mentre l'Italia del pallone è ancora scossa per la notizia della morte di Paolo Rossi, avvenuta nella ...Addio a Paolo Rossi, il messaggio commovente della moglie Federica Cappelletti: “Dopo di te il niente assoluto” Il campione del mondo si è spento all'età di 64 anni Teresa Comberiati 38 secondi fa...Paolo Rossi, il messaggio d’addio della moglie Federica sui social – FOTO Dicembre 10, 2020 Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 10 Dicembre Dicembre 10, 2020E' morto a 64 anni Paolo Rossi, ex calciatore che ha portato l'Italia ad essere campione nel mondo nel 1982. La notizia è arrivata nel corso della notte quando la moglie Federica Cappelletti ha deciso di pubblicare sui social il messaggio “ Per sempre ” allegando una loro foto.