Addio a Paolo Rossi. Eroe del Mundial. Il trionfo del controverso uomo qualunque (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paolo Rossi è morto nella notte. Dopo Gaetano Scirea, morto in un tremendo incidente stradale in Polonia, ci lascia prematuramente un altro dei Grandi di Spagna. Paolo Rossi è stato il simbolo di quella meravigliosa Italia di Enzo Bearzot che, partendo tra critiche feroci, riuscì conquistare il Mondiale 1982. La spedizione azzurra era nata sotto pessimi auspici anche per la convocazione di Paolo Rossi appena rientrato da una maxi squalifica per un torbida vicenda di calcio scomesse. Il "vecio" Bearzot fu pesantemente criticato per aver convocato in Nazionale Paolo Rossi da tutti additato come uno dei maggiori protagonisti dello scandalo. L'iniziale scetticismo per la convocazione di Paolo Rossi divenne ...

