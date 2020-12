Addio a Paolo Rossi | eroe dei Mondiali ’82

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ incredibile ma questo 2020 ci ha portato via anche. E’ stato uno dei protagonisti dell’Italia che vinse il mundial , idel 1982 in Spagna, donandoci emozioni indimenticabili come quei tre gol che fecero piangere tutto il Brasile e lo consacrano come Pablito planetario. I suoi gol e quella strepitosa Coppa del mondo, davanti al Presidente Pertini e con quelle famose partite a carte con Bearzot, fecero esplodere di gioia un’intera nazione in uno dei momenti più torbidi del nostro Paese (dopo Ustica, P2, Ior di Marcinkus e crak del Banco Ambrosiano), che fu risollevato proprio da quel mundial incredibile iniziato in sordina e tra mille polemiche. Sempre gentile, mai sopra le righe , nonostante la fama planetaria,era la metafora vivente di un ragazzo semplice, ...