Addio a Paolo Rossi, è morto l’eroe del Mondiale 1982 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci ha lasciati a 64 anni Paolo Rossi, è morto l’attaccante della nazionale italiana Campione del Mondo nel 1982. Con lui si è spento un pezzetto delle nostre passioni, della nostra infanzia, della gioia infinita che quel Mondiale vinto grazie ai suoi gol ci ha regalato. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. “Per sempre“, ha scritto pubblicando sul social network una sua foto col marito. Negli stessi minuti dava conto della scomparsa di Pablito come fu chiamato durante quella magica estate anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: “Una notizia tristissima, ci ha lasciato” un “indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni”. A distanza di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci ha lasciati a 64 anni, èl’attaccante della nazionale italiana Campione del Mondo nel. Con lui si è spento un pezzetto delle nostre passioni, della nostra infanzia, della gioia infinita che quelvinto grazie ai suoi gol ci ha regalato. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. “Per sempre“, ha scritto pubblicando sul social network una sua foto col marito. Negli stessi minuti dava conto della scomparsa di Pablito come fu chiamato durante quella magica estate anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: “Una notizia tristissima, ci ha lasciato” un “indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni”. A distanza di ...

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - Corriere : Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo 1982 - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - albertiaco3 : RT @lucaserafini4: ?? Addio Pablito con te se ne vanno i nostri sogni delle notti Mundial ??#paolorossi - mattiabignotti : @LucianoCigl Anche al grande Paolo daranno lo stesso risalto di Maradona no già Pablito era una persona per bene addio campione -