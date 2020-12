Addio a Paolo Rossi, da Di Maio a Spadafora: il cordoglio della politica per la scomparsa di Pablito (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi ha lasciato un vuoto davvero incolmabile.L'ex attaccante della Juventus ed eroe incontrastato di Spagna '82, conquistò i cuori di tutti gli italiani in quell'estate in cui si laureò campione del mondo con l'Italia vincendo anche la classifica cannonieri del torneo iridato. Il mondo della politica, attraverso Facebook e Twitter, si è unito al cordoglio per la scomparsa prematura di Pablito che da tempo soffriva a causa di un male purtroppo incurabile.STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE EMILIA ROMAGNA: "Hai fatto sognare l'Italia. Adesso continua a segnare lassu'. Ciao Pablito".LUIGI DI Maio, MINISTRO DEGLI ESTERI: "Simbolo dell'Italia campione del mondo del 1982, in grado di battere avversari blasonati ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte diha lasciato un vuoto davvero incolmabile.L'ex attaccanteJuventus ed eroe incontrastato di Spagna '82, conquistò i cuori di tutti gli italiani in quell'estate in cui si laureò campione del mondo con l'Italia vincendo anche la classifica cannonieri del torneo iridato. Il mondo, attraverso Facebook e Twitter, si è unito alper laprematura diche da tempo soffriva a causa di un male purtroppo incurabile.STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE EMILIA ROMAGNA: "Hai fatto sognare l'Italia. Adesso continua a segnare lassu'. Ciao".LUIGI DI, MINISTRO DEGLI ESTERI: "Simbolo dell'Italia campione del mondo del 1982, in grado di battere avversari blasonati ...

fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - andreatrami : RT @juventibus: ??Addio a Paolo Rossi, simbolo dell'Italia campione del mondo nell'82 e per sette anni colonna della Juventus. In bianconero… - SharonGreunen : RT @GiuseppeConteIT: Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e d… -