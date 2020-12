Addio a Paolo Rossi | come è morto l’eroe del Mondiale di Spagna 1982

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 2020 chiede un nuovo doloroso contributo al mondo del calcio, nella tarda serata del 9 dicembre, poco prima di mezzanotte, se n’è andatodeldi: eccoPablito Dopo una lunga, dolorosa e inesorabile malattia che lo aveva colpito ai polmoni a fine novembre 2019,, per tutti “Pablito”,deldi, èa Roma poco prima delle 24:00 del 9 dicembre 2020.: l’annuncio su Instagram della moglie A dare il doloroso annuncio, con un post su ...

“Paolo Rossi era un ragazzo come noi”, cantava Venditti. E nel ricordo di quel 1982, stupendo, in cui Rossi riuscì a vincere Mondiale e Pallone d’Oro grazie ai 3 gol al Brasile, 2 alla Polonia e 1 all ...NICOLA ZUCCARO - Dopo Gaetano Scirea ed Enzo Bearzot, l'Italia Campione del Mondo 1982 perde Paolo Rossi. Il cannoniere azzurro nel Mundial Spagnolo si è spento nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 2 ...

Addio a Paolo Rossi, tra gli eroi del Mondiale '82 - Gazzetta di Mantova Mantova L'ex calciatore è morto a 64 anni. L'annuncio nella notte della moglie Federica Cappelletti. Il campione ha indossato la maglia della Juventus, del Milan e del Lanerossi Vicenza ma il ricordo più forte è dato dai suoi gol al Mondiale di Spagna

Addio a Paolo Rossi, eroe Mundial. Tutto il calcio in lutto per la scomparsa di Pablito: aveva 64 anni. 10.12.2020 ...

Paolo Rossi, l'indimenticabile "Pablito" dei Mondiali del 1982, è morto a 64 anni. Era afflitto da un male incurabile, l'annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su ...