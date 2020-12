Addio a Elena Marco: la giornalista triestina è morta a 54 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elena Marco, giornalista del Corriere della Sera, è morta dopo una lunga malattia. Sulle pagine del quotidiano l’Addio del marito e della redazione. Lutto nel mondo del giornalismo. Elena Marco, giornalista del gruppo editoriale Rcs, è morta in seguito a un male contro cui lottava da diverso tempo. Nata nel 1966, avrebbe compiuto 54 anni tra pochi giorni. La giornalista, originaria di Trieste, ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella redazione de Il Piccolo, dove è rimasta fino al 2005, per poi trasferirsi a Milano per il gruppo Rcs e lavorare per Il Corriere della Sera, diventando una delle colonne del settimanale “LiberiTutti”. Ha scritto per alcuni anni anche per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020)del Corriere della Sera, èdopo una lunga malattia. Sulle pagine del quotidiano l’del marito e della redazione. Lutto nel mondo del giornalismo.del gruppo editoriale Rcs, èin seguito a un male contro cui lottava da diverso tempo. Nata nel 1966, avrebbe compiuto 54tra pochi giorni. La, originaria di Trieste, ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella redazione de Il Piccolo, dove è rimasta fino al 2005, per poi trasferirsi a Milano per il gruppo Rcs e lavorare per Il Corriere della Sera, diventando una delle colonne del settimanale “LiberiTutti”. Ha scritto per alcunianche per ...

