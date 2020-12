Acquistata per 66mila euro all'asta Bolaffi la bici del Tour de France del 2000 di Marco Pantani (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - È stata battuta all'asta per 66.000 euro la bici del Tour de France del 2000 di Marco Pantani, durante la vendita di Sport Memorabilia di Aste Bolaffi. Ora la bici del "Pirata" sarà esposta in pubblico Ad aggiudicarsela, dopo decine di rilanci, la cordata che fa capo alla DC's Friends capitanata dal Ct della Nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani al telefono live durante l'asta insieme a un imprenditore italiano, che si è offerto di sostenere la causa promossa dal commissario tecnico per riportare il cimelio in una destinazione pubblica. “Alla causa si è unita anche Aste Bolaffi che donerà al gruppo di acquirenti l'equivalente del costo delle commissioni, pari al 25% da aggiungere al ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - È stata battuta all'per 66.000ladeldedeldiPantani, durante la vendita di Sport Memorabilia di Aste. Ora ladel "Pirata" sarà esposta in pubblico Ad aggiudicarsela, dopo decine di rilanci, la cordata che fa capo alla DC's Friends capitanata dal Ct della Nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani al telefono live durante l'insieme a un imprenditore italiano, che si è offerto di sostenere la causa promossa dal commissario tecnico per riportare il cimelio in una destinazione pubblica. “Alla causa si è unita anche Asteche donerà al gruppo di acquirenti l'equivalente del costo delle commissioni, pari al 25% da aggiungere al ...

