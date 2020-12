“Abbiamo saputo della sua morte”. Antonella Clerici, con la voce rotta dall’emozione, dà la brutta notizia in diretta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di giovedì 10 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’. Antonella Clerici sta ottenendo un grande successo e il suo ritorno in televisione sta confermando le grandi aspettative della vigilia. Quello odierno non è stato però un appuntamento facile per la conduttrice televisiva, che ha faticato tantissimo a mascherare la sua forte emozione. La donna ha mostrato tutta la sua commozione per una pessima notizia appresa in mattinata. Questo momento emozionante si è verificato proprio ad inizio puntata ed ha sicuramente commosso anche milioni di persone che hanno assistito a quelle scene. Il pubblico da casa apprezza in modo assoluto la professionalità della Clerici, ma anche il suo essere molto umana. Infatti, ha un’empatia incredibile con le altre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di giovedì 10 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’.sta ottenendo un grande successo e il suo ritorno in televisione sta confermando le grandi aspettativevigilia. Quello odierno non è stato però un appuntamento facile per la conduttrice televisiva, che ha faticato tantissimo a mascherare la sua forte emozione. La donna ha mostrato tutta la sua commozione per una pessimaappresa in mattinata. Questo momento emozionante si è verificato proprio ad inizio puntata ed ha sicuramente commosso anche milioni di persone che hanno assistito a quelle scene. Il pubblico da casa apprezza in modo assoluto la professionalità, ma anche il suo essere molto umana. Infatti, ha un’empatia incredibile con le altre ...

