A ottobre peggiora l’Indice del Disagio Sociale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ail Misery Index di Confcommercio,del, si è attestato su un valore stimato di 20,8, in aumento di otto decimi di punto su settembre.“Come atteso, il riacutizzarsi della pandemia e le successive restrizioni alla mobilità e alle attività produttive hanno interrotto il processo di graduale ridimensionamento dell’area delregistrato nei mesi estivi – spiega Confcommercio -. Questa situazione si è inserita in un contesto in cui si era ancora lontani dal recupero dei livelli pre-crisi, soprattutto per le attività terziarie ed in particolare per quelle più direttamente collegate alla fruizione del tempo libero e alle attività di relazione. Il rischio del protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni che questa ...