1359 positivi fra il personale sanitario in FVG (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state rilevate 1359 positività al Covid del personale del sistema sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all’ 8 dicembre 2020. Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi replicando in Aula ad un’interrogazione a risposta immediata sulla situazione del personale sanitario rispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l’emergenza. Al 1 giugno 2020, come ha spiegato Riccardi, si sono registrati 327 casi positivi fra il personale del Ssr, mentre all’8 dicembre 2020, 1686 casi positivi con un totale attuale di 1359 positività. Riccardi ha fornito anche il dettaglio dei 1359 casi per Azienda sanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state rilevatetà al Covid deldel sistemaregionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all’ 8 dicembre 2020. Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi replicando in Aula ad un’interrogazione a risposta immediata sulla situazione delrispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l’emergenza. Al 1 giugno 2020, come ha spiegato Riccardi, si sono registrati 327 casifra ildel Ssr, mentre all’8 dicembre 2020, 1686 casicon un totale attuale dità. Riccardi ha fornito anche il dettaglio deicasi per Azienda sanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 ...

effe_news : Covid: Riccardi, 1359 positivi fra il personale sanitario tra giugno e dicembre - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid19, @Riccardi_FVG: '1359 positivi fra il personale sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all' 8 dicemb… - TeoloMassimo : RT @regioneFVGit: #Covid19, @Riccardi_FVG: '1359 positivi fra il personale sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all' 8 dicemb… - regioneFVGit : #Covid19, @Riccardi_FVG: '1359 positivi fra il personale sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all' 8… -

Ultime Notizie dalla rete : 1359 positivi Tra il personale sanitario ci sono 1359 positivi: la conferma del vicegovernatore Riccardi Udine Today 1359 positivi fra il personale sanitario in FVG

Sono state rilevate 1359 positività al Covid del personale del sistema sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all’ 8 dicembre 2020.

Covid: Riccardi, 1359 positivi fra il personale sanitario

1686 casi positivi con un totale attuale di 1359positività. Riccardi ha fornito anche il dettaglio dei 1359 casi per Aziendasanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 AsuGi, 40 Cro, 44 Burlo. Quanto alle ...

Tra il personale sanitario ci sono 1359 positivi: la conferma del vicegovernatore Riccardi

Riccardi ha replicato in Aula a un'interrogazione a risposta immediata sulla situazione del personale sanitario rispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l'emergenza ...

Sono state rilevate 1359 positività al Covid del personale del sistema sanitario regionale (Ssr) nel periodo dal 1 giugno all’ 8 dicembre 2020.1686 casi positivi con un totale attuale di 1359positività. Riccardi ha fornito anche il dettaglio dei 1359 casi per Aziendasanitaria: 325 AsFo, 658 AsuFc, 292 AsuGi, 40 Cro, 44 Burlo. Quanto alle ...Riccardi ha replicato in Aula a un'interrogazione a risposta immediata sulla situazione del personale sanitario rispetto ai contagi e sulle risorse per fronteggiare l'emergenza ...