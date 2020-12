Yamaha R3 bLU cRU European Cup: il calendario 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un test preparativo e collettivo, sei round continentali con doppia gara a weekend e la possibilità di correre nella Supersport 300 iridata: mica male il programma dello Yamaha R3 bLU cRU European Cup ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un test preparativo e collettivo, sei round continentali con doppia gara a weekend e la possibilità di correre nella Supersport 300 iridata: mica male il programma delloR3 bLU cRUCup ...

Ultime Notizie dalla rete : Yamaha bLU SBK, Yamaha R3 bLU cRU: finalmente si parte con 6 tappe! GPone Yamaha XMAX 300 e 125, per un 2021 sportivo e a basse emissioni

Le due proposte dalla Casa di Iwata puntano alla leggerezza e alla dinamicità. Entrambi gli scooter saranno disponibili a partire da marzo 2021, con possibilità di personalizzazione grazie ai pacchett ...

Yamaha aggiorna gli scooter XMax 125 e 300

