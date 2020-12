Yakuza: Like A Dragon 2 all'orizzonte? Il prossimo Yakuza è già in sviluppo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che il nuovo Yakuza è già in fase di sviluppo per il 15° anniversario della serie e, a giudicare dalle parole dei produttori, è possibile che sia Yakuza: Like A Dragon 2. Toshihiro Nagoshi ha spiegato al termine di un recente streaming: "ripeterò quello che hanno detto tutti gli altri (producer). Possiamo solo ringraziare i fan per averci sostenuto così a lungo. È grazie ai fan che possiamo continuare a sfidare noi stessi e andare avanti. Penso che lavoriamo su ogni gioco come se fosse l'ultimo, ed è uno dei motivi per cui riusciamo a fare sempre del nostro meglio. Posso anche confermare che stiamo lavorando al prossimo gioco". Prima di tutto, dobbiamo ricordare che Masayoshi Yokoyama ha già confermato che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che il nuovoè già in fase diper il 15° anniversario della serie e, a giudicare dalle parole dei produttori, è possibile che sia2. Toshihiro Nagoshi ha spiegato al termine di un recente streaming: "ripeterò quello che hanno detto tutti gli altri (producer). Possiamo solo ringraziare i fan per averci sostenuto così a lungo. È grazie ai fan che possiamo continuare a sfidare noi stessi e andare avanti. Penso che lavoriamo su ogni gioco come se fosse l'ultimo, ed è uno dei motivi per cui riusciamo a fare sempre del nostro meglio. Posso anche confermare che stiamo lavorando algioco". Prima di tutto, dobbiamo ricordare che Masayoshi Yokoyama ha già confermato che ...

