Hugh Jackman si è detto insoddisfatto di X-Men le origini, secondo l'attore il film non ha reso giustizia al personaggio di Wolverine. Hugh Jackman ha dichiarato apertamente di non essere soddisfatto della versione cinematografica di X-Men le origini - Wolverine, ammettendo che non è stato all'altezza delle sue aspettative e non ha reso giustizia al personaggio di Wolverine. Successivamente lui e il resto della troupe hanno cercato di fare un lavoro migliore con Wolverine - L'immortale. L'attore disse che voleva girare un film che approfondisse il personaggio di Wolverine, ma "in qualche modo il primo film finì per assomigliare troppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Men origini Stasera in tv, 9 dicembre, su Italia1 il film X-Men le origini: Wolverine. La trama e gli attori Corriere dell'Umbria X-Men le origini - Wolverine: Hugh Jackman rimase insoddisfatto dal film

X-Men le origini – Wolverine: trama e cast del film con Hugh Jackman

Diretto da Gavin Hood e con Hugh Jackman, X-Men le origini - Wolverine è il primo film spin-off dedicato al mutante Logan.

