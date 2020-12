Wonder Woman 1984: la scena post-credits confermata da Patty Jenkins (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins ha appena confermato la presenza della scena post-credits nel sequel del film. Ormai manca ben poco prima di poter vedere Wonder Woman 1984 nei cinema aperti oppure in streaming, grazie ad HBO Max. In occasione di un'intervista con CinemaBlend, la regista Patty Jenkins ha sciolto un dubbio dei fan e ha confermato la presenza della famigerata scena post-credits, tradizione storica dei film appartenenti al Marvel Cinematic Universe e pratica da cui i rivali della DC si sono mantenuti a lungo distanti. Lentamente, però, anche DC si è adeguata e titoli quali Justice League e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La regista diha appena confermato la presenza dellanel sequel del film. Ormai manca ben poco prima di poter vederenei cinema aperti oppure in streaming, grazie ad HBO Max. In occasione di un'intervista con CinemaBlend, la registaha sciolto un dubbio dei fan e ha confermato la presenza della famigerata, tradizione storica dei film appartenenti al Marvel Cinematic Universe e pratica da cui i rivali della DC si sono mantenuti a lungo distanti. Lentamente, però, anche DC si è adeguata e titoli quali Justice League e ...

