Willy, i fratelli Bianchi arrestati per droga. Brutali pure nello spaccio: spedizioni punitive ai morosi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Minacciosi e irruenti anche nello spaccio. I fratelli Bianchi, indagati per l’efferato omicidio di Willy Montero Duarte, ricevono una nuova ordinanza di custodia cautelare mentre già sono in carcere. Stavolta l’accusa riguarda la droga. Ma, anche nella diversità delle ipotesi di reato che li coinvolge, c’è un elemento che ricorre. Ed è la violenza esercitata dai due nel compiere l’attività illecita di turno. Dunque, quello che emerge dalle prime informazioni sul blitz anti-droga, è che non solo i due coordinavano una rete di smercio di stupefacenti ad ampio raggio. Ma hanno continuato ad organizzare le consegne anche durante il lockdown. E sempre nel segno della Brutalità. Infierendo con spedizioni punitive sui clienti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Minacciosi e irruenti anche. I, indagati per l’efferato omicidio diMontero Duarte, ricevono una nuova ordinanza di custodia cautelare mentre già sono in carcere. Stavolta l’accusa riguarda la. Ma, anche nella diversità delle ipotesi di reato che li coinvolge, c’è un elemento che ricorre. Ed è la violenza esercitata dai due nel compiere l’attività illecita di turno. Dunque, quello che emerge dalle prime informazioni sul blitz anti-, è che non solo i due coordinavano una rete di smercio di stupefacenti ad ampio raggio. Ma hanno continuato ad organizzare le consegne anche durante il lockdown. E sempre nel segno dellatà. Infierendo consui clienti ...

Agenzia_Ansa : Blitz antidroga nel Lazio. Accertata l'esistenza di una rete di spaccio tra Velletri e Artena. Tra gli arrestati fi… - repubblica : Droga ai Castelli romani, 6 arresti: ci sono anche i fratelli Bianchi accusati della morte di Willy Monteiro Duarte - SkyTG24 : Blitz antidroga a Roma, arrestati i fratelli che aggredirono Willy - 4Tchat : RT @verd44766903: DIO PATRIA E COCAINA. Tutto basta che non sia #cannabis che si fuma in quei pensatoi che sono i luridi centri sociali. #… - LaStampa : Blitz antidroga a Roma, 6 arresti: ci sono anche i fratelli Bianchi già in carcere per l'omicidio di Willy -